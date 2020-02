Coronavirus: restano tre i casi positivi in Piemonte

E’ stato da poco diramato dalla Regione Piemonte il bollettino contagi da Coronavirus Covid19.

Rimane stabile, in Piemonte, il numero delle persone risultate positive ai test. Si tratta, in tutto, di tre persone: due ospedalizzate a Torino e una in isolamento domiciliare. Le loro condizioni di salute non destano al momento particolari preoccupazioni e vengono costantemente monitorate, anche attraverso nuove controanalisi.

Gli ultimi test effettuati sulla bambina ricoverata all’ospedale Regina Margherita di Torino, sono risultati negativi.

Complessivamente, in Piemonte vengono effettuati quotidianamente una cinquantina di test.