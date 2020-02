Coronavirus, primo caso positivo ad Asti

Il Sindaco Maurizio Rasero ha comunicato pochi minuti fa (alle 22.30 di oggi, mercoledì 26 febbraio) tramite il suo profilo Facebook del primo caso di positività al coronavirus all’Ospedale Cardinal Massaia di Asti.

“La persona fa parte del gruppo di persone tornate da Alassio, è ricoverato in isolamento e non ci sono pericoli di contagio.” – ci tiene a specificare il sindaco.

La notizia arriva al termine di una giornata critica per gli astigiani, per via del soggiorno marino invernale di due gruppi di anziani ad Alassio presso lo stesso hotel del gruppo lombardo da cui è partito il contagio.

