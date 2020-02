L’Assessorato regionale alla Sanità del Piemonte, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Piemonte, l’Asl Città di Torino e Federsanità Piemonte, ha organizzato il convegno “Coronavirus, l’informazione nelle pandemie. Cosa ci aspetta nel futuro?”, valido come corso di formazione professionale per giornalisti (registrarsi su piattaforma Sigef, 5 crediti deontologici).

L’appuntamento è per venerdì 14 febbraio alle 9,30 (conclusione alle 12,30) nella Sala multimediale della Regione Piemonte, in corso Regina Margherita 174, a Torino.

Interverranno l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, il presidente dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte Alberto Sinigaglia e il commissario dell’Asl Città di Torino, Carlo Picco.

Relatori: Giovanni Di Perri (direttore Clinica Universitaria Malattie Infettive dell’Ospedale Amedeo di Savoia – Asl Città di Torino); Valeria Ghisetti (direttore Microbiologia e Virologia dell’Ospedale Amedeo di Savoia – Asl Città di Torino); Piero Mora (giornalista, Ufficio Stampa Regione Piemonte); Mario Raviolo (direttore Dipartimento Emergenza Urgenza Regionale 118); Gianluca Ghiselli (direttore Medicina e Chirurgia Accettazione e Urgenza dell’Ospedale Cardinal Massaia – Asl Asti).

Moderatore: Osvaldo Bellino, giornalista, Ufficio Stampa e Comunicazione dell’Assessorato regionale alla Sanità del Piemonte.

