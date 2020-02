Coronavirus: nuove misure di prevenzione dell’Asl di Asti

Nell’ambito della campagna promossa dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte in merito all’emergenza Coronavirus, l’Asl Asti informa di alcune misure prevenzionali.

Prima di tutto è consentito l’accesso di un solo parente per paziente durante l’orario di visita; è vietato sostare nei corridoi e nelle sale d’attesa del reparto al fine di rafforzare le misure di prevenzione.

In materia di tutela della salute individuale e della collettività, in caso di:

– Tosse

– Febbre

– Difficoltà respiratorie

– Sospetto contatto con soggetti positivi al Coronavirus (COVID-19) o con soggetti provenienti dalle aree nelle quali è stato accertato un caso di contagio l’Asl invita gli assistiti a NON recarsi presso gli ambulatori ospedalieri e territoriali, altresì, a contattare prontamente dal domicilio il proprio medico curante o il SISP – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – (0141/484952) al fine di ottenere ogni necessaria indicazione dagli operatori dedicati.

Inoltre, come anticipato ieri (clicca qui), nel rispetto delle Disposizioni Organizzative della Regione Piemonte relative a COVID-19 l’accesso agli Ospedali, pubblici e privati, ed alle Strutture di post acuzie territoriali residenziali e semi residenziali (tra cui ad esempio: RSA, RAF, CAVS, Centri diurni, ecc.) da parte delle Associazioni di Volontariato è sospeso con effetto immediato (a far data dal 23/02/2020) fino a nuove istruzioni, ad eccezione dei membri delle Associazioni di Volontariato che svolgono attività sui Mezzi di Soccorso sanitari.