Coronavirus, in Piemonte tende da campo davanti ai Pronto Soccorso per prevenire la diffusione

L’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, d’intesa con il coordinatore dell’Unità di crisi regionale sul “coronavirus covid19”, ha disposto l’allestimento presso tutti i Pronto soccorso del Piemonte di tende pneumatiche della Protezione civile per le attività di pre-triage, in modo che gli eventuali casi sospetti di contagio possano accedere a un percorso differenziato, a tutela delle norme di prevenzione che impediscono la diffusione del virus.

Per l’ASL di Asti è ancora in corso una valutazione in merito che sarà decisa in accordo tra direzione generale e direzione pronto soccorso nelle prossime immediate ore.

La misura prevede, in pratica, prima di entrare nel Pronto soccorso, di essere sottoposti alla misurazione della febbre e alle domande necessarie a indirizzare il paziente verso il percorso sanitario più appropriato.