Coronavirus: ecco il numero verde dedicato della Regione Piemonte

Come anticipato ieri la Regione Piemonte ha istituito un numero verde dedicato all’emergenza coronavirus.

Per richieste di carattere sanitario sul coronavirus il numero verde è l’800 19 20 20.

Nella locandina sotto il riepilogo dei numeri da chiamare per le emergenze:

800192020 per le richieste di carattere sanitario sul coronavirus

112 per tutte le altre emergenze sanitarie

1500 Numero nazionale per informazioni sul Coronavirus

800333444 Numero Verde Regionale per informazioni NON di carattere sanitario operativa dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì