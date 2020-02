Coronavirus, confermati quattro astigiani positivi ad Alassio

E’ stata confermata la notizia anticipata poche ore fa: quattro astigiani che si trovano ad Alassio per i soggiorni marini sono risultati positivi al coronavirus.

La conferma è arrivata direttamente durante la conferenza stampa del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Le quattro persone sono in cura in una struttura sanitaria ligure, e mostrano qualche lieve sintomo influenzale.

Anche il sindaco Maurizio Rasero con un video su facebook ha confermato la positività dei quattro concittadini.

Gli altri astigiani, in tutto 32, domani in giornata saranno trasferiti in una struttura dell’esercito in Piemonte per continuare la quarantena più vicini a casa.

Intanto ad Alassio è arrivato il presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco, con la vice Francesca Ragusa e il consigliere Davide Massaglia, che ha rilasciato queste dichiarazioni ai nostri colleghi di IVG.it