Coronavirus: chiarimenti per agenzie formative, di orientamento e servizi al lavoro

La Direzione Istruzione Formazione Lavoro, a seguito dell’Ordinanza 1/202 del Ministero della Salute e del Presidente della Regione Piemonte, ha fornito i primi chiarimenti in merito alle attività svolte dagli Enti di formazione, orientamento e dai Servizi al lavoro, relativamente alle attività didattiche, ai diversi servizi forniti, ai tirocini all’estero ed extracurricolari e agli eventi, nel periodo compreso tra il 24 e il 29 febbraio 2020.

Sono sospesi:

le attività didattiche afferenti tutte le direttive regionali (comprese quelle riconosciute e quelle a libero mercato)

gli stage

le uscite didattiche

le attività formative per gli apprendisti nelle agenzie ed esterne all’impresa per apprendisti e lavoratori occupati

gli incontri di preaccoglienza del programma Mettersi in Proprio che si svolgono presso i Centri per l’impiego

le partenze dei tirocini curricolari all’estero

manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura

Sono confermati:

i servizi di orientamento e i servizi al lavoro se erogati in forma individuale.

i tirocini extracurricolari presso le imprese , salvo indicazioni diverse delle imprese stesse o eventuali specifiche delle autorità competenti

le attività formative a distanza

Si ricorda che l’ordinanza non prevede la sospensione dell’attività lavorativa del personale degli enti di formazione e dei servizi al lavoro.