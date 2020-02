Coronavirus, astigiani positivi ad Alassio, Paolo Lanfranco in viaggio verso la Liguria

La situazione Coronavirus che riguarda gli astigiani ad Alassio continua a cambiare di minuto in minuto.

Proprio per prendere atto personalmente della situazione, il Presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco, insieme al Consigliere Davide Massaglia, si stanno recando in Liguria per avere informazioni certe.

“Dalle informazioni degli ultimi in nostro possesso sarebbero quattro i casi positivi che riguardano gli astigiani – dichiara ad Atnews Massaglia – e ci stiamo recando ad Alassio per capire la situazione, per seguirne gli sviluppi. Al momento non sappiamo se sono stati eseguiti tutti i test necessari per confermare le positività.”