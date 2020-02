Coronavirus 2019-NCOV: aggiornamenti dalla Prefettura di Asti

Questa mattina si è tenuto un incontro con il Prefetto, i Sindaci del territorio responsabili di COM, Forze di Polizia, Commissario ASL, medici e rappresentanti vari delle istituzioni tra cui l’Ufficio Scolastico Provinciale, gli intervenuti hanno evidenziato come nel nostro territorio non vi sia alcuna emergenza in atto e tutti gli esami effettuati abbiano dato esito negativo.

Ci si è poi soffermati sulle misure precauzionali da attivare, così come disposte con Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23.02.2020 del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Piemonte, meglio declinate nei chiarimenti operativi pervenuti dalla Regione stessa. In sintesi:

• sono sospese, fino a sabato 29 febbraio, tutte le manifestazioni, iniziative eventi che comportano afflusso di pubblico, comprese fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei, competizioni, eventi di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc. ivi comprese le discoteche, le sale da ballo ed i locali di intrattenimento sia pubblici che privati, aperti o chiusi al pubblico;

• non sono sospese le attività in strutture private che attengono all’ordinario svolgimento della pratica di corsi sportivi ed amatoriali (es. allenamenti sportivi), escludendo tuttavia l’utilizzo di spogliatoi e docce, salvo che per l’utilizzo dei servizi igienici.

• non sono sospese le attività dei centri linguistici privati, dei centri musicali privi dell’afflusso di pubblico e le scuole guida

• non sono sospese le attività economiche, agricole, produttive, sanitarie e socio sanitarie, commerciali e di servizio, ivi compresi i pubblici esercizi, le mense, i dormitori di pubblica utilità, i mercati.

Si precisa che ai sensi della vigente normativa, salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure disposte dall’Ordinanza n. 1 del 23.02.2020, così come sopra esplicitate,è punito secondo le previsioni contenute nel Codice Penale

È altresì confermata la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido.