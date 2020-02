Contromano sull’autostrada Asti Cuneo causa un incidente

Momenti di paura questa notte sull’autostrada Asti Cuneo a causa di un’auto che viaggiava contromano e ha causato un incidente.

Il fatto è accaduto all’altezza del km 48,8 intorno alle tre, con l’auto che si è immesso in direzione di Asti ma sulla carreggiata sbagliata, scontrandosi con due auto che viaggiavano nella direzione giusta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Alba per mettere in sicurezza i mezzi, le ambulanze del 118 che hanno prestato soccorso ai feriti e la Polizia Stradale di Bra per i rilievi. Per consentire le operazioni di soccorso è stata chiuso temporaneamente il tratto di strada interessato.

Sono quattro le persone rimaste ferite nell’incidente, non si conoscono ancora le loro condizioni.