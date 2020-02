Continuano i laboratori di lettura della Biblioteca civica di Alba

Per il ciclo “Una storia tira l’altra…”, mercoledì 26 febbraio, alle ore 17, alla Biblioteca civica di Alba, l’attore Dario Apicella propone la lettura per bambini “Letture appetitose”. Rime, filastrocche, poesie, giochi di parole e storie bizzarre per tutti i palati. Tante gustose parole da ascoltare e da assaporare.

Età consigliata: 3-6 anni

La partecipazione è gratuita, la prenotazione è obbligatoria.

L’iniziativa fa parte del progetto Nati per Leggere Piemonte, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del programma ZeroSei.