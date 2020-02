Comune di Asti, si cercano giovani univeristari per manifestazioni ed eventi culturali

Promosso dal Comune di Asti, è stato pubblicato sul Portale dell’Amministrazione Trasparente il nuovo avviso pubblico per la selezione di giovani studenti universitari da utilizzare come addetti sala in occasione di manifestazioni ed eventi culturali, stagione teatrale, festival estivi di musica e teatro, Palio, Fiera del tartufo, ecc.

L’avviso è rivolto agli studenti che abbiano conseguito il diploma di maturità e che siano regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o corsi di studio post diploma.

Per la formulazione della graduatoria, che avrà validità fino a dicembre 2021, si terrà conto della votazione ottenuta all’esame di maturità, di servizi analoghi già svolti presso la Pubblica Amministrazione, di altre attività di animazione, recitazione, del colloquio attitudinale.

Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 10 aprile 2020 la domanda in carta semplice (il modello è scaricabile dal sito) indirizzata al Dirigente del Settore Cultura e Manifestazioni della Città di Asti – Ufficio Protocollo – piazza San Secondo 1 – 14100 Asti. La domanda può essere presentata direttamente all’ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,30) o spedita per posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale accettante).

L’Avviso di selezione contenente criteri e modalità di partecipazione e il modello di domanda sono disponibili sul sit internet : http/www.comune.asti.it – bandi di gara e contratti.

Per informazioni ed eventuale ritiro del modello di domanda cartaceo gli interessati possono rivolgersi al Comune di Asti – Teatro Alfieri – via al Teatro 2 – tel. 0141/399 033