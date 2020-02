Come partecipare ad Asti Ben Essere 2020

L’edizione numero 7 di Asti Ben Essere, la manifestazione promosso dalla Cooperativa della Rava e della Fava, si terrà ad Asti presso il Palazzo del Michelerio venerdì 19 e sabato 20 giugno 2020 mantenendo lo stesso format delle passate edizioni: due giornate dedicate alle discipline olistiche e naturali e a sani stili di vita.

Il termine per presentare la propria disponibilità a partecipare è fissato per il 31 marzo 2020 utilizzando la mail altromercato@ravafava.it o telefonando allo 0141-321869.

La partecipazione è riservata ad operatori di tecniche olistiche in possesso di attestati di certificazione da parte di Scuole di formazione in questo settore.

Inoltre è possibile partecipare come espositore per tutti coloro che vogliono proporre servizi e prodotti di Economia Sociale, Solidale e Verde in tutti settori utilizzando i recapiti sopra esposti.