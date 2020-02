Cinema Lumière: entra in programmazione “JUDY” con Renée Zellweger

Appuntamento settimanale con la programmazione del Cinema Lumière di Asti. A partire da giovedì 6 febbraio entra in programmazione: JUDY con Renée Zellweger che per questo film ha già vinto sia il Golden Globe che il Bafta ed ora è candidata all’Oscar, sempre come miglior attrice protagonista.

Il film ci presenta la vita della cantante, ballerina ed attrice Judy Garland nei suoi ultimi anni. Gli sarà dedicata una sola settimana perché del 13 febbraio entrerà in programmazione: GLI ANNI PIU’ BELLI per la regia di Gabriele Muccino con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

MARTEDI’ 4 febbraio – ore 21,15: FIGLI (ultima proiezione)

MERCOLEDI’ 5 febbraio: riposo – nessuna proiezione

GIOVEDI’ 6 febbraio – ore 21,15: JUDY

VENERDI’ 7 febbraio – ore 21,15: JUDY

SABATO 8 febbraio – ore 19,00 e 21,30: JUDY

DOMENICA 9 febbraio – ore 16,30 – 19,00 e 21,30: JUDY

LUNEDI’ 10 febbraio – ore 21,15: JUDY

MARTEDI’ 11 febbraio – ore 21,15: JUDYI (ultima proiezione)

MERCOLEDI’ 12 febbraio: riposo – nessuna proiezione

GIOVEDI’ 13 febbraio – ore 21,15: GLI ANNI PIU’ BELLI

VENERDI’ 14 febbraio – ore 21,15: GLI ANNI PIU’ BELLI

Per aggiornamenti consultare il sito del cinema: www.cinemalumiereasti.jimdo.com e Facebook: lumiere.

Informazioni ai telefoni: 0141.413630 (segreteria telefonica) e 333.5931921 (responsabile).