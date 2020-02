Con questo articolo inauguriamo oggi una nuova serie di speciali che ci faranno tornare indietro nel tempo, per avvicinare i “giovani d’oggi” ai must dei “giovani di ieri”.

Che ne sanno i duemila… dei film alla Tv e dei VHS?

“Metti la cassetta che inizia il film” Sì, perché quando ancora non c’era Netflix, la Smart Tv , la Tv on demand, l’unico modo di vedere il film in casa era.. davanti alla televisione, proprio nel momento esatto in cui veniva trasmesso dalla televisione.

Il film in tv era una sorta di rito: innanzitutto, un film ambito al cinema usciva sulle reti televisivi solo molti mesi dopo la sua messa in onda. Quindi, se si perdeva l’uscita sul grande schermo, si doveva aspettarlo con trepidazione, un po’ come i bambini aspettano il Natale. Poi, quando in maniera del tutto inaspettata arrivava il giorno di uscita del film, l’attesa diventava spasmodica, e spesso tutta la famiglia si ritrovava in salotto per vedere lo spettacolo tanto atteso.

Per andare in bagno o in cucina, ovviamente, si aspettavano le pause pubblicitarie, importanti e strategiche inserite nei momenti più importanti della narrazione. Se poi la mattina dopo bisognava andare a scuola o svegliarsi presto, ecco che la preziosa cassetta VHS veniva usata per registrare il secondo tempo e guardarlo il pomeriggio dopo.

Il film, insomma era un evento: il primo passaggio televisivo di E.T. – l’Extraterrestre, mobilitò l’intera classe, con la maestra che ci chiese il giorno dopo le nostre opinioni sul film.

Alessandro Franco