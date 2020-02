Che ne sanno i 2000 … del modem a 56k

Bella la velocità di navigazione, vero? Fibra ottica, 5g, tecnologie all’avanguardia.

Ma se provate a tornare indietro solo di qualche anno, tutto quello che oggi è normale, pochi anni fa era semplicemente fantascienza arrivata dritta dritta da qualche puntata di Star Treck.

Chi ha provato, per primo, la croce e la delizia del modem a 56K. Quello che per connetterti, innanzitutto, dovevi occupare la linea telefonica di casa. E quindi, nel bel mezzo della navigazione, ti arrivava il grido del familiare di turno che trovava la linea occupata.

Per connettersi, un modem a 56K faceva una selva di suoni e timbri che sembrava un’orchestra sinfonica di ubriachi. Ovviamente ti sembrava un sono andare a leggere qualcosa che era su un sito dall’altra parte del mondo. Ricordo la prima ricerca su Internet, fatta per la scuola, a vedere sul sito della Nasa le immagini della sonda appena arrivata su Marte. Un caricamento di immagini che sfiorava i cinque minuti per ognuna, ma a quel tempo, per noi, sembrava quasi di guardare dentro ad una sfera di cristallo.