Che ne sanno i 2000.. del Festival che fu

Perché Sanremo è Sanremo! Ma c’era un periodo in cui Sanremo era ancora una cosa seria, dove non esisteva Rai Play, e per ascoltare le canzoni di Sanremo davvero bisognava stare sul divano tutta la sera.

Erano le serate interminabili di Pippo Baudo e i Jalisse, meteora pop scomparsa en presto dopo aver lasciato il palco dell’Ariston. Era il Sanremo dei giovani di belle speranze, cantanti che hanno poi avuto un successo planetario. Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Pausini.

In un Italia più provinciale, e forse anche più ingenua, Sanremo era molto più di oggi quel carrozzone nazionalpopolare che ci faceva discutere per giorni, in famiglia o alla Tv.

Oggi, quel fascino fastoso del tempo è andato perso: i talent, le competizioni musicali hanno eroso in maniera lenta ma inesorabile quel prestigio che la rassegna canora aveva nel panorama nazionale. Con tutto il corollario di polemiche, spesso sterili: il Festival truccato, l’inciampo sulle scale, il cambio d’abito della primadonna….

