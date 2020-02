Caso di coronavirus a Portacomaro, il sindaco: “Serve pragmatismo e non allarmismo”

Dal sindaco di Portacomaro, Alessandro Balliano, arriva un invito ad evitare ogni allarmismo, dopo il ricovero per coronavirus di un’anziana portacomarese che aveva partecipato al soggiorno marino organizzato dalla Provincia di Asti ad Alassio e tornata lo scorso 18 febbraio,

“Dalla serata di ieri sono in contatto costante con la Provincia di Asti, l’Unità di Crisi e il Servizio di Igiene Pubblica per cercare di monitorare al massimo la situazione e prendere decisioni dettate dalla concretezza e dalla necessità di pragmatismo” spiega ad Atnews il primo cittadino.

Una delle prime azioni intraprese è stata sigillare la Casa di Riposo di Portacomaro. La paziente ricoverata per covid-19 all’ospedale Cardinal Massaia, infatti, sabato scorso, 22 febbraio, ha assistito ad un spettacolo presso la struttura del paese.

Da ieri notte, in intesa con il direttore generale della Casa di Riposo, per i degenti della struttura è attivo il protocollo di massima sensibilità sanitaria e isolamento ed è già intervenuto il settore igiene pubblica dell’ASL. Sia il personale sia i pazienti sono sotto osservazione e la loro temperatura corporea è misurata ogni due ore. Sono inoltre vietate le visite dall’esterno.

Il sindaco fa inoltre sapere che la donna ricoverata, martedì scorso, 25 febbraio, era stata in Posta dalle ore 12 alle ore 13.

Chiunque fosse stato allo spettacolo alla Casa di Riposo oppure in Posta puo contattare i numeri 0141484952 e 0141484955.

“Il monitoraggio è costante. Tramite i medici del paese e le forze dell’ordine si stanno ricostruendo i contatti che la signora ha avuto – fa ancora sapere Balliano che aggiunge – Ad ora non si parla di chiusura o messa in quarantena del paese. Aspetto le indicazioni che arriveranno dalla Prefettura su come procedere”.

Chi avesse sintomi compatibili con la malattia può contattare i numeri 0141484952, 0141484955 oppure il 1500.