Carnevale a Montechiaro d’Asti con giochi per bambini e i reali d’Inghilterra

La piazza del municipio di Montechiaro è stata invasa da maschere, coriandoli e stelle filanti. Tanti giochi, gag divertenti, poesia e musica, grazie alla giostrina di Gianni Rodari, che ha coinvolto non solo i bambini ma anche gli adulti.

In piazza anche i due reali d’Inghilterra Carlo e Camilla: Piero Carlevaro e il figlio Gabriele, che non sono nuovi a divertenti travestimenti, in occasione del carnevale di quest’anno si sono presentati in piazza indossando i panni della famiglia reale. Il risultato è stato divertente e comico: “Abbiamo confezionato gli abiti da soli…abbiamo imparato alcune parole in inglese, per entrare nei personaggi. Ci siamo divertiti un mondo” racconta papà Piero.