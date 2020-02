Canelli, Teatro: domenica debutto di “Alice nel paese delle meraviglie” degli Acerbi

Domenica pomeriggio 23 febbraio alle ore 17 ci sarà l’atteso debutto del nuovo spettacolo del Teatro degli Acerbi “Alice nel paese delle meraviglie”, liberamente ispirato a “Alice nel paese delle Meraviglie” e “Oltre lo Specchio” di Lewis Carroll.

La Stagione al riaperto Teatro Balbo di Canelli è gestita dal Teatro degli Acerbi, grazie al contributo del Comune di Canelli e delle Fondazioni CRT e CRAsti; main sponsor sono le ditte canellesi AROL SpA, Bosca e Fimer Srl.

In scena Patrizia Camatel e Elena Romano, testo e regia sono di Fabio Fassio.

Alice ha perso la Meraviglia.

Ormai è adulta, sola e schiava della routine: stende i panni, prende il the e legge un libro noioso in un loop infinito senza colore. Un giorno sua sorella (non quella che le leggeva i libri senza figure, ma l’altra, che non conosciamo) decide di prendersi cura di lei e di aiutarla a ritrovare il suo mondo delle meraviglie perduto. Per fare questo ha preparato un baule di costumi, oggetti, pupazzi: tutto il corredo per strappare Alice dalla sua apatia e farla giocare ad essere nuovamente Alice. Edith, così diversa da lei, è sempre stata il suo Bianconiglio, ma Alice lo scopre solo ora. Tutto è pronto per ripercorrere il viaggio e ritornare in quel mondo a testa in giù che per la seconda volta costringe la bambina ormai adulta a fare i conti con un altro passaggio, un altro cambiamento, un’altra crescita.

Alice e Edith, dal loro giardino, porteranno bambini (dai 5 anni) e adulti ad incontrare il Brucaliffo, Pinco Panco, lo Stregatto, la Regina di Cuori, il Cappellaio Matto e tutto il fantastico immaginario che Lewis Carroll ha saputo creare per noi, bambini che non vogliono crescere.

Gli oggetti e costumi sono di Agnese Falcarin, gli elementi scenici di Andrea Fasano.

Commenta Fabio Fassio: “Il Brucaliffo pronuncia il vero titolo dello spettacolo e la principale tematica, ovvero: Alice, cosa essere tu?. Che cosa è, e che cosa diventa ognuno di noi in ogni momento? E dopo molti ripetitivi momenti in solitudine? Cosa rimane della meraviglia dell’infanzia in un adulto schiavo dell’abitudine? Che cosa ne è dell’essere umano se nessun altro essere se ne prende cura?”

Biglietti: euro 6 intero, euro 5 ridotto.

Prevendita presso l’Osteria dei Meravigliati (via GB Giuliani 29, Canelli).

Per informazioni e prenotazioni: cell. 3334519755, mail teatrobalbocanelli@gmail.com, Fb teatrobalbocanelli, Ig teatrobalbocanelli.