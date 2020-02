Canelli, esplosione in una palazzina in centro

Questa mattina, domenica 23 febbraio, poco dopo mezzogiorno, a Canelli in via Villanuova, sul balcone di una palazzina a due piani, per cause in corso di accertamento è esplosa una bombola a gas gpl.

La deflagrazione ha causato danni alla struttura e agli infissi di alcune abitazioni limitrofe.

Intervenuti sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco di Canelli che stanno verificando l’agibilità della struttura.

L’esplosione non ha causato feriti.