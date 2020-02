CambiAMO Asti: automobilisti disorientati per il semaforo in corso G. Ferraris

Riceviamo e pubblichiamo.

“Al Sig. Sindaco del Comune di Asti

La sottoscritta Quaglia Angela, consigliere comunale del gruppo CambiAMO Asti,

considerata la pericolosità dell’incrocio tra Corso G.Ferraris, Corso Cavallotti e Via Fratelli Rosselli e considerato che da qualche tempo ormai il semaforo che regola l’incrocio è lampeggiante o spento,

INTERROGA la S.V.

per conoscere le ragioni di tale disservizio che, oltre a disorientare gli automobilisti ( abituati al semaforo) crea non poche problematiche ai pedoni che devono attraversare e che corrono il rischio, specialmente nelle ore in cui c’è meno luce naturale, di non essere “visti” con congruo anticipo.

La sottoscritta fa presente che, specialmente l’ attraversamento pedonale su corso Galileo Ferraris è molto utilizzato perchè serve l’INPS, la farmacia e i negozi della zona.

Angela Quaglia”