C.I.S.A. – Asti Sud: avviato il nuovo progetto di Servizio Civile Universale

E’ stato avviato mercoledì 15 gennaio dal C.I.S.A Asti Sud il nuovo progetto di servizio civile universale “Costruiamo insieme la nostra comunità”, iniziativa che come le precedenti, si propone di offrire ai suoi partecipanti un percorso di crescita formativa, personale e sociale della durata di un anno, durante il quale saranno impegnati nella realizzazione di progetti a favore di minori, disabili e anziani ed attività finalizzate allo sviluppo della rete sociale.

In considerazione del ridotto numero di giovani che si sono proposti negli ultimi anni per vivere l’esperienza di Servizio Civile, si auspica per il futuro che possano aumentare le richieste di partecipazione all’iniziativa, come opportunità di crescita personale e professionale volta al sostegno della propria comunità. Si sottolinea che per la partecipazione a questa importante esperienza formativa è previsto un rimborso spese mensile.

Per maggiori informazioni contattare gli operatori del Consorzio C.I.S.A. – ASTI SUD al numero di telefono 0141/7204204.