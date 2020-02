Botta e risposta a Castelnuovo Don Bosco tra minoranza e Sindaco sulla Casa di Riposo San Giuseppe

Il gruppo consiliare di opposizione del Consiglio Comunale di Castelnuovo Don Bosco, “Insieme per il Cambiamento”, nei giorni scorsi ha puntato il dito contro il Sindaco Antonio Rago in merito al responso finale dell’ASL sulla situazione dei lavori necessari alla Casa di Riposo San Giuseppe.

“Una tragedia annunciata – è il grido d’allarme dei Consiglieri – La casa di riposo rischia la revoca dell’autorizzazione con la chiusura parziale o totale altamente drammatica per gli ospiti e per i dipendenti!“.

La deliberazione datata 29 gennaio 2020 della Commissione di Vigilanza dell’ASL TO5 evidenzia diversi adempimenti necessari per l’intera struttura e, in particolare per il Padiglione Cafasso, negli spazi dedicati ai 21 p.l. RAF, lavori di adeguamento previsti entro sei mesi dalla notifica della deliberazione. Nella stessa si fa riferimento trentaquattro fra pazienti non autosufficienti, oggi accolti impropriamente nel Padiglione Cafasso e ai ventuno pazienti non autosufficienti con gravità clinica superiore i cui posti letto corrispondono alla capienza della RAF di cui è stato omesso l’adeguamento normativo, siano trasferiti nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, in struttura idonea alle loro caratteristiche. Viene deliberato anche “Di disporre la sospensione, con decorrenza immediata, dell’autorizzazione al funzionamento dei reparti ai piani 1° e 2° ala A e ala B del Padiglione Cafasso per la durata di mesi 6 (sei), con trasferimento dei pazienti secondo la gravità clinica di cui al precedente punto B2; e di diffidare l’Ente “Casa di Soggiorno per Anziani San Giuseppe” dal ricoverare persone non autosufficienti in posti letto non adeguati alla tipologia RSA, pena la revoca dell’autorizzazione.” (Per consultare la deliberazione clicca QUI)

“Nonostante la lettura del succitato verbale in Consiglio Comunale, che evidenziava le problematiche rilevate, il Sindaco ha continuato a negare l’ evidenza – sostengono nell’opposizione, – non ha fatto partire l’attività di controllo della commissione ispettiva voluta dal consiglio comunale a fine novembre!.

Il sindaco ha minimizzato, negato l’esistenza di problematiche serie all’interno della struttura, alzando le spalle e dicendo che lui non può farci niente! Una delle più importanti aziende del paese che dà lavoro a oltre 150 addetti è arrivata a questo punto di collasso e lui, in qualità di primo cittadino sa solo dire che il Comune non c’entra con la gestione autonoma del CDA del San Giuseppe, peccato che i componenti sono nominati da lui! – attacca la minoranza

Per poi concludere con una richiesta esplicita “A nostro avviso il Sindaco Antonio Rago ha dimostrato in questo caso di non sapere gestire un’emergenza reale e, pertanto, dovrebbe DIMETTERSI!”

Chiamato in causa, il primo cittadino di Castelnuovo Don Bosco, Antonio Rago, non ha tardato a rispondere, di seguito pubblichiamo il suo intervento integrale:

“Ancora una volta sono costretto ad intervenire per replicare a notizie allarmistiche ed inconsistenti che veicola la mia “minoranza consiliare” sull’azienda pubblica di Servizi alla persona Soggiorno San Giuseppe.

Mi spiace che ci sia chi all’interno del comune lavori per infangare e denigrare l’Azienda che nel corso degli ultimi anni ha ben lavorato ed ha contribuito a fornire un servizio di qualità agli anziani ospiti.

L’azienda pubblica, com’è a tutti noto, è apprezzata ed ha da tanti anni una lista di attesa per l’accesso alla stessa; è l’azienda più grande di Castelnuovo ed è un’azienda pubblica, sottoposta alla verifica amministrativa regionale, che non ha mai eccepito alcunchè. Gli amministratori dell’azienda “lavorano” a totale titolo gratuito e quindi dovremmo essere grati a loro per il tempo e la professionalità dedicata e non dover sempre denigrare la conduzione dell’Azienda.

Dopo l’ultima vigilanza dell’ASL TO5, così come recepita nel provvedimento del 29/01/2020, non si contestano inadeguatezze nei confronti degli anziani ospiti, ma unicamente con riferimento ai soli 21 posti RAF in regime transitorio, il non aver completato i lavori strutturali entro la scadenza a suo tempo fissata del 30/06/2019. Per i posti in RA peraltro non esisteva una scadenza entro la quale fare i lavori in base alla normativa regionale oggi vigente.

In realtà l’Azienda i lavori li ha già completati in parte (è stato realizzato un nuovo nucleo da 11 posti) e sta aspettando da ottobre 2019 che l’ASL TO5 completi l’iter autorizzativo, in modo che possa spostare gli ospiti dal reparto RAF e poter quindi eseguire gli altri lavori mancanti, che a cascata interessano quindi poi anche il reparto R.A.

Era noto da tempo poi che la Regione, nel monitorare gli interventi nei vari presidi per anziani con posti in “regime transitorio” , stesse preparando un atto di ricognizione finalizzato alla proroga dei termini di esecuzione.

Il provvedimento di proroga regionale è stato approvato in data 31/01/2020 con DGR n. 3-954. La nuova scadenza fissata per completare i lavori è quindi il 31/12/2021.

Nessuna urgenza quindi e soprattutto nessuna necessità di cambiare i ritmi di esecuzione che averebbero inciso sulla tranquillità e sul vivere degli anziani ospiti.

Si auspica quindi che l’ASL TO5 autorizzi quanto prima i nuovi 11 posti così gli interventi possono proseguire serenamente. Viene meno di conseguenza, a seguito della proroga regionale, l’esigenza di sospendere l’autorizzazione dei 21 posti in regime transitorio, ma su questo aspetto il soggiorno San Giuseppe si stà prontamente attivando per dare riscontro all’ASL, chiarendo ogni cosa.

Invito quindi tutti a trattare questa tematica con molta più serenità e tranquillità per evitare che la più grande azienda pubblica del Comune di Castelnuovo ne risenta e soprattutto che ne risentano i 160 anziani ospiti che oggi la vivono e che i lavoratori e le loro famiglie ne paghino le conseguenze”.