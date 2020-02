Barolo, Collisioni annuncia Brunori Sas

Dopo il sold out del Brunori Sas Tour 2020 al Mediolanum Forum di Milano, al Mandela Forum di Firenze e al Palazzo dello Sport di Roma, Brunori Sas sarà protagonista della lunga notte di musica di Collisioni sabato 18 luglio, nel weekend principale del festival agrirock di Barolo, in un doppio concerto con Willie Peyote.

Brunori Sas è, da 10 anni, uno dei principali cantautori italiani ed è arrivato al cuore di tanti con la sola forza della sua musica e delle sue parole. Esordiva nel 2009 con “Vol.1”, un vero e proprio canzoniere italiano fatto di brani semplici e diretti. Da quel momento, non ha mai smesso di toccare le corde giuste mettendo in fila piccoli inni generazionali: La verità, Come stai, Arrivederci tristezza e Tra milioni di stelle. Il suo nuovo disco ‘Cip!’, uscito per Island Records il 10 gennaio, ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI//Gfk degli album e dei vinili più venduti, dove vi è rimasto per due settimane consecutive.

I biglietti per il doppio concerto di Brunori Sas e Willie Peyote a Collisioni sono disponibili da ora su Ticketone e nei negozi autorizzati al prezzo popolare di 26 euro + diritti di prevendita del gestore. Il biglietto garantisce l’accesso a entrambi i concerti.