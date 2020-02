Astigiana Gomme: protagonista dell’eBook di Microsoft “Ambizione Italia per le PMI”

L’azienda piemontese Astigiana Gomme è una delle realtà protagoniste del progetto di Microsoft “Ambizione Italia per le PMI: storie di innovazione digitale e Made-in-Italy”, il nuovo eBook sviluppato grazie alla collaborazione strategica di Microsoft con il proprio ecosistema di partner sul territorio nell’ambito di una più ampia partnership con Confindustria, con l’obiettivo di condividere buone pratiche per promuovere la cultura digitale e contribuire all’innovazione e alla crescita delle piccole e medie imprese italiane.

L’esperienza dell’azienda astigiana specializzata nella distribuzione di pneumatici è stata quindi selezionata quale caso di trasformazione digitale virtuoso e raccontata all’interno della raccolta di storie di innovazione come occasione di formazione e knowledge sharing per mostrare ad altri aziende, imprenditori e professionisti del Paese il valore del digitale a supporto della competitività.

Astigiana Gomme ha infatti adottato il Cloud Computing insieme a Microsoft e al partner torinese Welol e grazie a questa innovazione tecnologica è stata in grado di migliorare la produttività e la collaborazione dei dipendenti, consentendo di accedere ai propri file in qualunque momento, anche durante le trasferte, nonché di mettere in atto un’innovativa soluzione di “brokeraggio di pneumatici” per gestire da un’unica piattaforma i flussi di business (dalla richiesta del cliente, alla verifica della disponibilità dei pneumatici in-house o presso fornitori, all’emissione dell’ordine).

Il Cloud si è quindi rivelato una leva di efficienza e crescita: Astigiana Gomme è passata da 8 a oltre 150 marche di pneumatici gestite sulla propria piattaforma, da circa 10.000 a oltre 200.000 referenze, ottimizzando il servizio al cliente che può consultare autonomamente e in tempo reale le informazioni relative ai pneumatici (il più economico, il più vicino, alternative di altri brand consigliati dalla piattaforma).

Per una visione completa, l’eBook di Microsoft è consultabile qui.