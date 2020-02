Asti, sospetto caso di coronavirus

Ad Asti si è verificato un sospetto caso di coronavirus.

Dalle prime informazioni il paziente, dopo essere stato soccorso presso la propria abitazione, è stato subito trasferito presso l’ospedale Amedeo Savoia di Torino per ricevere il trattamento medico specifico.

Nel frattempo il Sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha postato sui suoi canali social questo messaggio:

“Domani alle 12.30 farò una diretta Facebook per dare più precise informazioni alla popolazione sul coronavirus. Ci tengo però a precisare che oggi si è svolta una riunione in prefettura dove è emerso che non siamo in emergenza, che non bisogna farsi prendere dal panico e che le istituzioni sono pronte ad intervenire se servirà.”

Nel frattempo a Nizza Monferrato è stata sospesa la MonferRun in via precauzionale. Per saperne di più clicca QUI.