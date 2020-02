Asti, sospeso il catechismo per tutta la settimana

Dopo le scuole, anche il catechismo ad Asti è sospeso per tutta la settimana.

E’ quanto ha deciso la Diocesi di Asti in linea con le disposizioni del dipartimento della Sanità della Regione che ha messo in stand by per una settimana tutte le attività scolastiche e culturali per prevenire ogni contagio da Coronavirus, chiudendo di fatto tutte le scuole di ordine e grado del Piemonte fino al 2 marzo.

Per altre eventuali disposizioni invece bisognerà attendere un eventuale decreto del Governo su cui poter riflettere assieme Prefettura e sindaco.

Un’iniziativa presa meramente a scopo precauzionale visto che al momento ad Asti non si sono registrati casi positivi ai tamponi per il Covid 19.