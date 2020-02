Asti, si fermano i bus delle linee scolastiche frazionali

In occasione della chiusura delle scuole per le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, da mercoledì 26 a sabato 29 febbraio, verranno sospese le linee scolastiche frazionali e i rinforzi studenti.

Per informazioni, tel. 0141.434711 (Movicentro), www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.