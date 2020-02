Il convegno “Pillole contro il bullismo”, organizzato dal Comune di Asti in collaborazione con l’Osservatorio Provinciale per la prevenzione del bullismo, previsto per sabato 29 febbraio al Polo Universitario Rita Levi Montalcini, è rimandato a data da destinarsi, in ottemperanza all’ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Piemonte sul Coronavirus.