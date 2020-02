Asti, rinviata l’assemblea sindacale unitaria comparto scuola del 28 febbraio

In ottemperanza all’Ordinanza contingibile e urgente nr. 1 emessa dal Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Piemonte “rilevata pertanto la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica, ecc” le scriventi Segreterie territoriali del comparto Scuola rinviano a data da definirsi l’Assemblea sindacale per il personale docente e ata delle scuole di ogni ordine e grado di Asti e Provincia indetta per il giorno 28 febbraio 2020.