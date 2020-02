Asti, presentato il progetto “Io me la gioco… Contro le dipendenze”

È stato presentato questa mattina, lunedì 3 febbraio, presso la Sala Platone del comune di Asti il progetto “Io ME LA GIOCO…CONTRO LE DIPENDENZE”.

Si tratta di un progetto promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Città di Asti, che ha presentato un progetto in risposta al Bando della Regione Piemonte peril sostegno di attività svolte da Centri di Aggregazione Giovanili per progetti di prevenzione delle nuove dipendenze rivolti ai giovani tra 15 ed i 29 anni di età, da realizzarsi ai sensi della L.R. 16/95 dello scorso dicembre.

Il progetto denominato “IO ME LA GIOCO … CONTRO LE DIPENDENZE”, è piaciuto ottenendo il più alto punteggio a livello regionale (78 punti) ed il massimo del finanziamento: € 15.000,00 II progetto è co-finanziato:

– in parte dalla Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare – Settore Politiche per í bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale;

– in parte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e Servizio civile universale;

– in parte dal Comune di Asti e dagli altri partner del progetto.

L’obiettivo del progetto è di promuovere attività formative rivolte a giovani dai 15 ai 29 anni con l’obiettivo di fornire strumenti adeguati a prevenire usi impropri di sostanze legali ed illegali, il gioco d’azzardo, in particolare del gambling on-line, e promuovere la capacità di gestire le nuove gioco tecnologie mantenendo la promozione di adeguati standard di apprendimento e di qualità delle relazioni sociali e di stili di vita sani.

Il Comune di Asti nella stesura del progetto ha coinvolto i seguenti soggetti in qualità di partner

a) Comuni: Il progetto è realizzato in partnernariato con i comune di: 1.Baldichieri d’Asti,

2.Canelli,

3.Castell’Alfero,

4.Mongardino,

5.Nizza Monferrato,

6.San Damiano d’Asti,

7.Villanova d’Asti

b) Centri di Aggregazione giovanile. Il progetto intende rafforzare il loro ruolo ed incontrare i giovani che glí stessi saranno capaci di coinvolgere. I Centri di aggregazione giovanile che hanno aderito sono 12 e precisamente:

• 5 Centri di aggregazione giovanili della Città di Asti:

1 Informagiovani Asti,

2.Casa del Giovane,

3.Casa del Popolo,

4.Associazione culturale Fuoriluogo S.Agesci gruppo Scout Asti

7 Centri di aggregazione giovanili dei Comuni aderenti:

1.Biblioteca civica “Monticone” di Canelli,

2.Agesci Gruppo Scout di San Damiano d’Asti,

3.Biblioteca comunale di Mongardino, 4.Biblioteca comunale di Nizza Monferrato,

5.Agesci gruppo scout Callianetto 6.Informagiovani di Villanova d’Asti, 7.Comitato Palio di Baldichieri d’Asti.

b) Altri partner del progetto sono

il S.S.D. Dipendenze ASL AT, l’associazione Mani Colorate, l’associazione Libera- coordinamento provinciale di Asti,

l’associazione Ludolab.

Il progetto, che si realizzerà da febbraio ad agosto 2020, si articolerà in tre fasi:

I) Promozione del progetto: obiettivo di questa fase è di far conoscere ai giovani l’opportunità offerta dal progetto ed invitarli a partecipare agli incontri proposti.

Il primo evento è in programma il 21 febbraio 2020, presso la sede di Fuoriluogo Asti — Via Govone dalle ore 16.30 che ospiterà “IO ME LA GIOCO… CONTRO LE DIPENDENZE Workshop e Musica …per una scelta vincente.”

Un Workshop di due sui quattro temi del progetto, dalle 16,30 alle 18,30 che si concluderà alle 19 con il concerto dei Red Velvet. In tale occasione verrà distribuito materiale sul progetto e il modulo di iscrizione agli incontri formativi. I Giovani interessati potranno iscriversi facendo riferimento ai Centri di Aggregazione Giovanile partner del progetto entro il 28 febbraio.

II) Attività formativa: Nei mesi di marzo, aprile e maggio in ogni Comune sì terranno 4 incontri formativi di due ore ciascuno con la presenze di due operatori sui seguenti temi:

a) il partner S.S.D. Dipendenze ASL AT condurrà in forma laboratoriale incontri sul tema dell’uso delle sostanze legali ed illegali;

b) il partner Associazione Mani Colorate condurrà in forma laboratoriale incontri sul tema dell’uso delle nuove tecnologie;

c) il partner S.S.D. Dipendenze ASL AT condurrà in forma laboratoriale incontri sul tema del gioco d’azzardo;

d) II partner associazione Libera — coordinamentoprovinciale di Asti condurrà in forma laboratoriale incontri sul tema degli stili di vita sani.

Attività di restituzione sul territorio: il progetto restituirà i risultati sul territorio attraverso specifici eventi: a) Nei giardini pubblici del parco della resistenza di asti il 13 giugno si realizzerà l’evento denominato GIOCASTI. Sarà rivolto a tutti i giovani dei centri di aggregazione giovanile che hanno partecipato al progetto e alla cittadinanza tutta. L’evento, organizzato dall’associazione Ludolab, partner del progetto, prevede l’allestimento di postazioni per giocare ai giochi da tavola, giochi medioevali, scacchi, giochi di una volta offrendo l’opportunità di vivere una giornata all’insegna del gioco positivo e di una stile di vita sano.

b) Alcuni dei giovani partecipanti interverranno in un incontro del tavolo delle politiche giovanili per relazionare ai loro coetanei, membri del tavolo, sulle attività a cui hanno partecipato con il progetto.

c) Nella rassegna “Cinema Cinema”, prima della proiezione di alcuni film verranno proiettati i quattro brevi docufilm che sintetizzeranno le attività del progetto e riporteranno l’indagine su giovani e dipendenze condotta dai giovani studenti del Liceo Classico “Alfieri” che gestiscono la redazione del giornalino “Sciatap”

Si prevede di coinvolgere in tutto almeno 100 giovani e tra essi anche giovani in carico ai servizi sociali.