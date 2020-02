Questa mattina, mercoledì 19 febbraio, presso il Palco 19, si è tenuta la cerimonia di premiazione della fase provinciale del Premio Scuola Digitale, giunto alla sua seconda edizione dopo quella ospitata nel settembre 2018 nell’ambito di Futura Valenza.

L’evento, organizzato dalla Scuola Polo Provinciale, l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Castigliano” di Asti, è stato presentato dalla giornalista Alessia Conti, coadiuvata dai due rappresentanti d’Istituto della scuola professionale astigiana, che avevano già partecipato, come concorrenti, alla scorsa edizione del premio, Marcella Curvà e Mohamed El Araby.

La giuria che ha visionato i video finalisti delle scuole del I e del II ciclo, proclamando un vincitore per categoria, era coordinata da Filippo Liardi (Docente ITI Fauser e membro del gruppo di supporto USR Piemonte) e composta da: Elisa Pietragalla, Assessore Politiche giovanili Comune di Asti; Francesco Scalfari, Direttore Uni-ASTISS Polo Universitario Rita Levi-Montalcini; Luigi Costa, Amministratore Delegato di Mista SPA e Vice Presidente Unione Industriale di Asti; Alfonso Lupo già Dirigente Tecnico con funzioni ispettive USR Piemonte, ex Dirigente Scolastico ITIS Avogadro di Torino; Giuseppe Bianchi, webmaster, tecnico e membro del gruppo di supporto USR Piemonte e Dario Zucchini, Docente ITI Majorana, esperto di nuove tecnologie e di didattica innovativa.

Le proiezioni dei video delle scuola finaliste, della durata di tre minuti ciascuno, sono state accompagnate da un “pitch” (cioè il “lancio” di un’idea, una breve presentazione corale) per il quale una squadra di allievi di ogni scuola aveva a disposizione altri tre minuti.

La scuola vincitrice per la sezione I ciclo è stato l’Istituto Comprensivo di Villanova con “Intervento di riqualificazione dell’ex Poligono di Tiro”, mentre per la sezione II ciclo è stata premiato l’Istituto Pellati con ” Una mappa per tutti “.

Un premio speciale è stato attribuito dal pubblico presente in sala, che ha votato con sistema digitale attraverso un QR-code, ed è andato all’Istiuto Artom per “Gestore di sistemi di rilevazione ambientale”.