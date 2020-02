Sono in consegna in questi giorni gli avvisi di pagamento per il servizio di illuminazione votiva cimiteriale.

Contrariamente alla data di scadenza indicata sull’avviso, sarà possibile effettuare il pagamento entro il 29 febbraio 2020 senza alcuna maggiorazione.

Informazioni: 0141.434771, www.asp.asti.it e App AstiCimiteri