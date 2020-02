Asti ospiterà i primi giochi giovanili della bandiera “plastic free”

Sono stati presentati ufficialmente ieri sera in Municipio ad Asti i Giochi giovanili della bandiera, che si terranno ad Asti il 26, 27 e 28 giugno prossimi.

Ad organizzarli, il Rione Santa Caterina, che ospiterà almeno una ventina di gruppi di sbandieratori e musici provenienti da tutta Italia.

“Grazie alla collaborazione con l’associazione Protect Our Home – ha detto la rettrice di Santa Caterina Nicoletta Sozio – questi saranno i primi giochi plastic free. Regaleremo infatti a tutti i partecipanti all’evento una borraccia che potranno utilizzare durante la manifestazione”.

Saranno due le piazze impegnate nei due giorni di gare: piazza Libertà e piazza San Secondo.

“Quella di portare i giochi giovanili della bandiera è stata una promessa che ho fatto al mio comitato, soprattutto ai più piccoli che ci tenevano particolarmente – continua la rettrice dei rosso celesti – Sono contenta di essere riuscita a mantenerla: mi sarebbe piaciuto poter organizzare questo evento importante per tutta la città di concerto con il Collegio dei Rettori, ma purtroppo non è stato possibile. Ora lavoriamo per rendere questa manifestazione indimenticabile per Asti”.

“Da parte sua, l’amministrazione farà tutto quello che è possibile agevolare la buona riuscita dell’evento – ha affermato Maurizio Rasero, a capo di una nutrita rappresentanza della Giunta con gli assessori Berzano, Bovino e Imerito – da uomo di Palio, il mondo delle bandiere è quello che ho curato meno, ma ora sono pronto a sdebitarmi con gli interessi: i nostri gruppi sono un fiore all’occhiello della nostra città e invidiati in tutta Italia. i giochi giovanili della bandiera si inseriscono in un 2020 di grandi eventi per la nostra città, che inizieranno con il Giro d’Italia per poi proseguire per tutta la primavera e l’estate”.