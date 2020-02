Asti, incontro su come accogliere ed elaborare il dolore della perdita di un figlio durante la gravidanza

Martedì 18 febbraio 2020, alle ore 18.30, in via Natta 21 ad Asti si terrà un evento gratuito e aperto al pubblico a tema: “La perdita di un figlio durante la gravidanza: come accogliere ed elaborare il dolore”. L’incontro è organizzato dallo Studio 21 in collaborazione con l’Ostetrica Chiara Cattaneo di “Luna di Mamme”.

Le relatrici saranno le Dott.sse Giulia Guasco e Raffaella Baino, Psicologhe e Psicoterapeute, insieme con Chiara Cattaneo, Ostetrica.

Un appuntamento in cui l’intento è quello di promuovere una riflessione su una tematica che spesso confronta le donne con vissuti di inadeguatezza e di colpa. L’informazione è il primo passo che si può compiere per iniziare a elaborare un evento doloroso e fonte di profonda sofferenza.

E’ gradita l’iscrizione: info@studio-ventuno.com – 351 6630021