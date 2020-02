Asti in Rosa 6, l’8 marzo si cammina per il futuro delle donne

“Lo sport abbatte le barriere e contribuisce a migliorare il ben-essere e la società, condivide i valori fondamentali: lavoro di squadra, lealtà, agonismo, rispetto degli altri senza discriminazioni”: è con queto spirito che torna anche quest’anno l’Asti in Rosa, la numero 6, “WoMen 2020 for Future”

La manifestazione, organizzata dalla LILT Associazione Provinciale di Asti – ODV, con una grande sinergia istituzionale che ha visto impegnati nella realizzazione Provincia di Asti, Consigliera di Parità, Comune di Asti, Commissione Comunale Pari Opportunità, Assessorati all’Istruzione e allo Sport, CONI, Ufficio Scolastico Territoriale, vuole essere una dimostrazione di come un gruppo coeso istituzionalmente con ruoli differenti, possa essere capace di divenire protagonista di solidarietà e dedicare una cospicua raccolta fondi alla Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori di Asti.

L’intento dell’organizzazione è di continuare a far sì che Asti in rosa sia un appuntamento astigiano per tutte le persone che si riconoscono nei valori dello sport e della solidarietà.

Una visione della figura femminile diversa, più tutelata e nel rispetto delle pari opportunità, la donna dei giorni nostri che si prodiga in diversi settori, capace di valorizzare il connubio promosso tra sani stili di vita, attività sportiva ed attenzione alla salute, rispettosa dell’ambiente, valenza della prevenzione, sostegno e vicinanza di chi vive la malattia o la necessità di assistenza.

Ogni donna infatti, nel suo vissuto, è compagna o moglie, madre, grande lavoratrice e questo è un trinomio importantissimo cui sottende una poliedrica sensibilità che si sviluppa attraverso l’educazione .

Il potenziale delle donne passa attraverso l’impegno incommensurabile in tutte le attività, fra cui emerge anche lo sport e la solidarietà rappresenta un fil rouge che può dimostrare il legame tra educazione, cultura, pari opportunità, salute e sport.

L’8 marzo quindi …” Asti in rosa 6, WoMen 2020 for Future”.

“Per essere ancora più uniti, per dimostrare quanto amiamo la vita e la nostra città nel rispetto dell’ambiente nella sua completezza…questo desidera essere Asti in Rosa 6… aiutateci nell’intento!” è l’invito delle organizzatrici.

La camminata non sarà assolutamente competitiva ma si svilupperà attraverso un itinerario, facilmente percorribile, per godere la nostra città; non a caso la partenza avverrà dalla centrale piazza Alfieri e il percorso si snoderà verso la periferia che la circonda, scollinando fino alla località Viatosto.

“E’ nostro auspicio – proseguono – che la sesta edizione, così legata al rispetto dell’ambiente e alla natura, se condivisa da tanti di noi, possa permettere alla Lega Italiana per la Lotta Contro Tumori di Asti, con il ricavato, di sostenere progetti importanti di alto valore sociale ed anche culturale. L’impegno profuso da semplici volontari, quali sono gli organizzatori di questo evento, sarà grandissimo e la collaborazione di tutti e di Ivo Anselmo Pubblicità come trait d’union, determinante, come nelle precedenti manifestazioni.

Quest’anno grazie a Coldiretti Asti verrà insediato all’interno di P.zza Alfieri il mercato di Campagna Amica, composto da una rassegna di aziende Agricole Astigiane che porranno in vendita i propri prodotti agricoli.”

Un percorso comune affrontato in un giorno speciale, come intende essere la giornata della Donna, rappresenta infatti, in modo visibile e concreto, l’impegno di ciascuno per sostenere con forza e determinazione la solidarietà estesa a tutti e la vicinanza a chi sta lottando e vive una triste situazione di disagio o di dolore.

Asti in rosa 6 avrà il ritrovo in piazza Alfieri alle ore 15,00, chi non l’avrà fatto prima potrà acquistare, a partire dalle 14,30, le ultime magliette e poi alle ore 16,00, dopo il saluto delle Autorità, prenderà il via la camminata che si articolerà lungo Corso Dante, Via Conte Verde, Viatosto dove, vicino alla Chiesetta, è previsto un veloce ristoro Take-Away, poi la discesa fino a località Fontanino, la salita di Via Rosa e poi nuovamente Via Conte Verde e Corso Dante per ritornare nuovamente all’ombra di Vittorio Alfieri dove danze e musica, proposte dai gruppi scolastici e dalle palestre astigiane, allieteranno il gran finale.

Saranno consegnati alcuni premi: alla scuola o società sportiva o gruppo con il numero maggiore di iscritti alla camminata e altri riconoscimenti.

A chi si sarà iscritto verrà consegnata un’originale T-shirt che dovrà essere rigorosamente indossata, e visibile, per effettuare il percorso. Insieme alla maglietta i partecipanti riceveranno in omaggio, offerto dalla Coldiretti di Asti , una borsa di stoffa gialla, un rametto di mimosa offerto da Donne Impresa Coldiretti Asti e una pubblicazione tascabile con informazioni utili alla nostra vita quotidiana.

Si consiglia pertanto di prenotare la maglietta presso la LILT Asti il più presto possibile per assicurarsi la taglia richiesta.

In caso di maltempo la camminata verrà rinviata in data successiva condivisa e definita dagli organizzatori.

Le magliette rosa fluorescenti, prodotte dalla Errea, con tessuti e colori assolutamente privi di sostanze nocive alla salute, saranno impreziosite dal Logo Asti in Rosa 6 di colore verde sulla parte anteriore per ricordare l’importanza della tutela dell’ambiente da parte di tutti, mentre sulla parte posteriore saranno posti i loghi istituzionali.

I volontari LILT Asti e volontari di altre associazioni, garantiranno assistenza ed ordine pubblico, la polizia Municipale accompagnerà sul percorso la carovana dei partecipanti.

Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alla LILT Associazione Provinciale di Asti – ODV

INFO E PRENOTAZIONI:

LILT Asti Tel. 0141 595196 oppure andando direttamente nella sede di via Bonzanigo 32, nei seguenti

orari: LUN.-MER.-VEN. dalle 9,00 alle 12,30 oppure MAR.-GIO. dalle 15,00 alle 19,00.