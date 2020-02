Asti, il Polentone Torrettese anticipa di una settimana: ecco il programma

Domenica 16 febbraio, con un anticipo di sette giorni sulla data classica, avrà luogo l’edizione numero 57 del Polentone Torrettese, la manifestazione carnevalesca più longeva di Asti.

Il programma della festa (la prima con il Comitato guidato da Luca Perosino) non si discosterà da quello tradizionale.

Alle 11,15 nella chiesa parrocchiale sarà celebrata la Santa Messa. Dopo la messa, alle 12,15 nella piazza della chiesa, si procederà alla prima distribuzione del celebre Polentone condito con salamini e con il gorgonzola “San Secondo” che si potrà mangiare sul posto (con un bicchiere di vino barbera) o portare a casa per gustarlo comodamente. Non mancheranno le classiche patatine fritte e le frittelle dolci.

Alle 14,30, nel piazzale antistante la sede del Comitato Palio (corso Ivrea 6, nelle adiacenze dell’Esselunga), si ritroveranno i bambini in maschera, la Banda Cittadina “Giuseppe Cotti” e il Gruppo delle Maschere Astigiane guidato da Cicu Fôet e Ghitin d’la Tour (le maschere tipiche del Borgo Torretta). Si formerà quindi un colorato corteo che partirà alle 14,30 e, percorrendo le vie del quartiere, giungerà in piazza Nostra Signora di Lourdes, cuore dei festeggiamenti biancorossoblu.

Sul palco appositamente allestito sulla piazza si esibirà la Banda Cittadina (con il tradizionale repertorio di brani che consentiranno alle Maschere Astigiane di ballare con i bambini). In piazza, grandi e piccini potranno divertirsi con i giochi proposti dai ragazzi di Asd Informalmente. I più piccoli avranno a disposizione anche coloratissimi castelli gonfiabili. Novità di quest’anno: l’animazione con Zumba Day “Alterego”

Nel pomeriggio si procederà al secondo round di distribuzione del Polentone Torrettese, che continuerà fino a esaurimento scorte.