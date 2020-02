Asti, Il Dono del Volo: vestiti donati agli ospiti del dormitorio comunale

Alcuni capi di abbigliamento donati alla Banca del dono e custoditi presso il magazzino del riuso “non solo” gestito dall’Associazione il DONO DEL VOLO(ntariato) sono stati trasferiti al dormitorio comunale per essere “provati e indossati” dagli ospiti.

Sono molti i cittadini astigiani che al giovedì frequentano i locali di Viale Pilone 139 per scegliere “quello che manca” nella propria casa.

Mobili, sedie, lampadari, piatti, bicchieri, posate, tappeti, tende, vestiti, ecc. donati da cittadini astigiani contribuiscono a soddisfare le esigenze di chi, in questo periodo, non ha i soldi per fare acquisti.

I volontari di ONE MORE LIFE e del DONO DEL VOLO consegnano, consigliano e prendono nota di cosa serve ed ancora non è presente nei magazzini.

“Il principio di sussidiarietà orizzontale si sta sempre più concretizzando” dichiarano il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Mariangela Cotto. L’invito per tutti è di contrastare lo spreco.

Quello che non serve nella propria casa può essere riutilizzato da un vicino o da un parente oppure consegnato nella propria Parrocchia, o donati alla Banca del Dono.

Per informazioni telefonare alla Banca del Dono del Comune di Asti in piazza Roma, 8 (0141 399084 – 0141 399468) oppure inviare una mail a: labancadeldono@comune.asti.it

Nelle foto: alcune volontarie dell’Associazione “Il Dono del Volo” (Vera Aschiero, Rita Coppola e Daniela Rezza) e vestiti pronti al Dormitorio per essere “provati e indossati” dagli ospiti