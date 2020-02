Asti, i corsi di formazione professionale alla Casa del Popolo riprendono con “Un mare di plastica”

Dopo il successo riscosso dai corsi “CineAsti” e “Il Reportage e la Storia per Immagini”, con decine di giovani partecipanti nel 2019, la Casa del Popolo riprenderà anche nel 2020 ad ospitare nuovi corsi di formazione professionale previsti nell’ambito del progetto “Officina dei Saperi”, finanziato dalla Regione Piemonte e realizzato in collaborazione con ERI Onlus di Torino.

Le attività previste per quest’anno, corso di formazione sull’educazione ambientale, in particolare sul tema dell’inquinamento da plastica delle acque dolci e marine.

Le lezioni si svolgeranno in due date: il 25 febbraio (15:00 – 17:00) ci sarà una prima parte teorica ad insegnamento frontale presso la Casa del Popolo (Via Brofferio 129), mentre il 3 marzo (15:00 – 17:00) si terrà una visita didattica al Parco Lungo Tanaro astigiano, dove poter osservare di persona l’inquinamento da plastica che infligge il fiume piemontese.

Il corso sarà tenuto da due esperti internazionali del settore:

– Susanna Canuto, biologa marina. Ha lavorato all’Università di Concepcion in Cile presso il “Laboratorio de Oceanografìa Pesquera y Ecologìa Larval”. Appassionata di divulgazione scientifica, è attualmente impegnata nel progetto europeo “Splash”. Possiede il brevetto subacqueo di immersione fino ai 30 metri e la patente nautica.

– Franco Borgogno, giornalista scientifico ambientale. Nel 2017 vince il Premio AICA-OSCAR italiano della comunicazione ambientale; relatore di work-shop e convegni nazionali ed internazionali su tematiche ambientali. E’ co-fondatore e Presidente di Ocean Literacy Italia, rete italiana per la diffusione dell’ O.L.

Come tutti i corsi di Officina dei Saperi, anche “Un mare di plastica” è ad iscrizione interamente gratuita.

Il corso è rivolto ai ragazzi dai 15 ai 29 anni, i quali potranno ricevere al termine delle lezioni un attestato di validazione delle conoscenze e competenze acquisite, rilasciato dalla Regione Piemonte.

Per le iscrizioni al corso è possibile contattarci:

– sulla pagina Facebook di Officina dei Saperi

– all’indirizzo officinadeisaperi@eri.net.in

– al numero 347 3483221

Di seguito il programma dettagliato della lezione teorica del 25 febbraio:

OCEAN LITERACY: perchè la salute dell’oceano interessa anche in cima alle Alpi? IL FENOMENO: ecco perchè si tratta del più importante inquinamento esistente. LA RICERCA: la situazione nel Mediterraneo e nel mondo. LE DINAMICHE: come si muove la plastica in acqua dolce e in mare. LE CONSEGUENZE: come gli animali, anche terrestri, interagiscono con la plastica? LA PRATICA: osservazioni, strumenti e App a disposizione.

