Asti, fino al 20 marzo gli autobus di Asp cambiano percorso per i lavori in corso XXV Aprile

Interessati i bus delle linee 3 e 4, di alcune linee frazionali e dell’extraurbana Asti-Tigliole

In seguito ai lavori stradali nel tratto di corso XXV Aprile compreso tra via Buozzi e via Fregoli, fino a venerdì 20 marzo, escluse le giornate di sabato e domenica, gli autobus di alcune linee di Asp effettuano variazioni di percorso.

I bus della linea 3 in direzione corso Alessandria, delle corse del mattino delle linee frazionali Asti-Serravalle-Mombarone, Asti-Valleandona-Casabianca, Asti-San Grato-Sessant, Asti-Revignano-Vaglierano Basso e della linea extraurbana Asti-Tigliole (partenza da piazza Medaglie d’Oro alle ore 6,40) non effettuano le fermate di corso XXV Aprile, all’angolo con via Invrea, e di corso XXV Aprile, di fronte al parco Rio Crosio. Sono attivate le fermate sostitutive di via Graziani (capolinea bus linea 4) e di via Buozzi (lato numero civico 12).

I bus della linea 4 in direzione via Torchio non effettuano le fermate di corso XXV Aprile, di fronte al parco Rio Crosio, e di via Buozzi. Gli utenti possono servirsi della fermata di via Morando.

Sono state affisse indicazioni alle paline delle fermate interessate alle variazioni.

Per informazioni, tel. 0141.434711 (Movicentro), www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.