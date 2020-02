Asti, dopo le potature spuntano nuove piante nei parchi cittadini

Dopo le potature in diverse zone di Asti e quella ancora in svolgimento in corso Pietro Chiesa, ecco spuntare nei parchi cittadini una cinquantina di nuove piante.



Opera di potatura in corso Pietro Chiesa

E’ una bella notizia che rende orgogliosa l’Assessora ai Lavori Pubblici del Comune di Asti, Stefania Morra, che ci racconta di come, soprattutto in questo periodo ad alta tensione per via della situazione legata al Coronavirus, poter mettere a dimora tante nuove vite rappresenti una boccata d’ossigeno. I lavori si stanno svolgendo in questi giorni e, come ci racconta Morra, sono 49 i nuovi alberi già piantumati nei parchi Rio Crosio, Lungoborbore, Monterainero, Biberach, via Morandi, intorno alla palestra Dalla Chiesa del quartiere di Corso Alba, nei pressi della scuola materna del Rione Santa Caterina, mentre altri saranno piantati nei prossimi giorni.



Nuove piante al LungoBorbore

“Sono molto contenta – commenta ad Atnews – perché è da tanto tempo che non venivano piantati nuovi alberi nella nostra città.”

Nel frattempo, proseguono lavori di sistemazione delle strade e dei fossi nelle aree frazionali. “Sono stati sistemati i fossi e riasfaltati numerosi tratti stradali più pericolosi. – prosegue Morra – L’asfaltatura ha riguardato dei tratti di Viatosto, strada Valmanera nei pressi della rotonda tra Via Spandre e Via Arazzeria verso il ponte dell’autostrada, e attualmente sta riguardando frazione Casabianca, dove proseguiranno nei prossimi giorni.”