Asti, diversi furti in abitazioni in zona Viatosto

Malviventi in azione ad Asti, in zona Viatosto, negli ultimi giorni.

Sono state diverse, infatti, le abitazioni prese di mira dai ladri che nel corso di una notte hanno derubato o tentato di farlo diverse abitazioni, portando via oggetti di valore. A destare maggiore preoccupazione il fatto che i malviventi sono entrati mentre le persone erano in casa e stavano dormendo.

In alcune occasioni i colpi non sono andati a segno, come nel caso della parrocchia dove è scattato l’allarme che ha svegliato il parroco che ha trovato la porta socchiusa, ma dei ladri nessuna traccia.

Sul caso sta indagando la Polizia di Asti, in corso l’analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza subito acquisite che potranno dare indizi utili per identificare gli autori dei furti.