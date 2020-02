Asti, disinfezione quotidiana degli autobus di Asp

Adeguandosi prontamente al Decreto Legge del 23 febbraio 2020 e all’Ordinanza della Regione Piemonte sulle “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, Asp ha disposto la disinfezione quotidiana dei suoi autobus.

Tutti i mezzi utilizzati per il trasporto pubblico locale e per il noleggio sono infatti sottoposti ogni giorno a disinfezione per la tutela dei passeggeri e dei lavoratori impegnati nell’erogazione del servizio.

Per informazioni, tel. 0141.434711 (Movicentro), www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.