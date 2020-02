Inzieranno lunedì prossimo, 3 febbraio, i lavori di potatura in corso Matteotti.

Scatterà anche il divieto di sosta dal numero civico 1 e a seguire i numeri dispari fino al 195, dalle ore 8 fino a fine lavori.

L’intervento di potatura si protrarrà per alcuni giorni e verranno preliminarmente posizionate le paline di divieto di sosta per i tratti strettamente necessari per l’esecuzione dei lavori.