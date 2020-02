Asti, contributi alle pro loco per aver utilizzato stoviglie compostabili

Saranno otto le pro loco che beneficeranno dei contributi messi a disposizione da un bando del Comune di Asti per aver ridotto le stoviglie monouso e aver utilizzato, durante le proprie manifestazioni e festeggiamenti, materiali compostabili e biodegradabili.

Con il bando pubblicato a settembre 2019, che si inseriva nell’ambito della campagna cittadina per la riduzione degli imballaggi e delle stoviglie monouso “Nessuno è perfetto neanche la plastica”, il Comune ha messo a disposizione 2500 euro.

Le Pro Loco che hanno risposto al bando e fornito la documentazione necessaria risultano 8. I contributi erogati dipendono dal numero di coperti effettuati: La Castiglionese, Amici del Palucco, Portacomaro, San Marzanotto, Serravalle e Sessant riceveranno 320 euro. A Quarto e Variglie andranno invece 288 euro.

Non è stato ammesso al contributo il Circolo Ricreativo di Montemarzo che, oltre a non aver inoltrato la richiesta entro il termine imposto dal bando, non risulta iscritto all’Albo delle Associazioni Turistiche Proloco della Provincia di Asti.