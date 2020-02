Rivolto ai ragazzi che stanno per concludere gli studi superiori, il “Salone dell’Orientamento post diploma” è un’occasione per conoscere le opportunità offerte dal territorio e non solo, per sciogliere dubbi e trovare risposte alle tante domande.

Anche quest’anno organizzato nelle aule e negli spazi del polo Astiss (piazza de André), è stato strutturato in due diversi blocchi: “La giornata di lunedì si è concentrata sulle facoltà tecnico-scientifiche – spiega Francesco Scalfari, direttore Astiss – La seconda tappa, ha focalizzato l’attenzione su facoltà umanistiche e sociali, ma anche sulle opportunità offerte dalle Accademie di belle arti e dalle Forze Armate”.

di 8 Galleria fotografica Salone dell'orientamento 2020 Asti









A incontrare i ragazzi, dando informazioni e chiarimenti, la presenza di referenti di atenei, fondazioni, accademie, corsi di laurea nei più diversi settori, formazione professionale post-diploma, ma anche Informagiovani e servizio pastorale studentesco. Tra gli stand, anche il Politecnico di Torino, Scienze Gastronomiche Pollenzo, Università Cattolica, Università di Genova, Accademia delle Belle Arti, , Bocconi, Università Valle d’Aosta, Cà Foscari, Università di Pavia, Università della Valle d’Aosta, Università Salesiana Torino, Università del Piemonte Orientale, senza dimenticare i corsi disponibili al polo universitario Astiss. Molto interesse ha suscitato anche la presenza di Esercito, Marina militare, Aeronautica, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del fuoco, Guardia di Finanza.

“Abbiamo riscontrato grande interesse e partecipazione anche a workshop e seminari – continua Scalfari – In media oltre 350 presenze su entrambe le giornate”. Al mattino il salone è stato frequentato soprattutto da scuole e classi che hanno organizzato la visita, al pomeriggio tanti ragazzi e famiglie.

Ad accogliere gli studenti, anche il presidente Astiss Mario Sacco, il sindaco Rasero, responsabili e operatori del mondo della scuola e dell’impiego. Il “Salone dell’Orientamento Post Diploma è stato organizzato dal Provveditorato con Obiettivo Orientamento Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro – Centro per l’Impiego di Asti, Comune e Astiss.