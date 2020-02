Asti, cantieri aperti alle scuole Buonarroti e De Benedetti (Foto)

Lavori in corso, come da programma, nelle scuole astigiane.

E’ di ieri il sopralluogo alla scuola primaria Buonarroti, in via Rabioglio, da parte dell’Assessora ai Lavori Pubblici del Comune di Asti Stefania Morra, per un monitoraggio dei lavori che stanno trasformando l’edificio in una struttura efficiente anche dal punto di vista energetico, dotata di misure antisismiche, classi più ampie (circa 55 metri quadrati), un nuovo locale per le ore di ginnastica, nuova mensa, ingressi senza barriere architettoniche, nuovo ascensore, sistemando anche il cortile.

Aperto anche da una decina di giorni il cantiere presso la scuola dell’infanzia De Benedetti, in via Cecchin, che porterà ad un ampliamento e alla riqualificazione anche di questa struttura.