Asti, Cantiere Genitori Istituto Comprensivo 3: successo per il secondo appuntamento

Mercoledì 5 febbraio si è tenuta la seconda serata del Cantiere Genitori dell’Istituto Comprensivo 3 di Asti.

Appuntamento del percorso di condivisione per genitori e docenti organizzato dall’IC3 di Asti sulle tematiche dell’educazione: “Lo sviluppo psicologico del bambino alla luce della teorina dell’attaccamento” con il Dr. Giuseppe Bonavolontà psichiatra e psicoterapeuta del DSM di Asti.

Il Dr.Bonavolontà, già relatore apprezzatissimo al Cantiere nella scorsa edizione, ha guidato le persone in una riflessione dolce e profonda sull’essere genitori ed educatori con professionalità e grande umanità. Dopo una brillante spiegazione del funzionamento della mente umana, in un progressivo approfondimento tra istinto, sentimento e libertà, ha esposto la teoria dell’attaccamento e le sue implicazioni educative.

Amare incondizionatamente i ragazzi vuol dire riconoscere loro unicità e dignità, in un confronto che è cura e attaccamento sicuro; educare con forza e calore per far crescere in loro la fiducia e la consapevolezza di sé.

“Una serata bellissima..intensa e partecipata..grazie al Dottor Bonavolontà, a tutti i genitori ed ai docenti dell’istituto Comprensivo 3 di Asti e degli istituti cittadini per la presenza affettuosa e attenta, il Cantiere Genitori è un Noi che cresce” afferma Isabella Sorgon referente genitorialità Ic3.